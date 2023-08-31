Цены на бензин 31 августа — в сетях АЗС дорожает топливо

Сети АЗС подняли цены на бензин: сколько стоит топливо 31 августа
В четверг, 31 августа, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего за сутки на автозаправочных станциях выросла стоимость бензина марки А-95 и дизельного топлива.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Цены на АЗС 31 августа
По данным мониторингового сайта, повысились средние цены на бензины, дизельное горючее и автогаз за последний день. Стоят сейчас так:
- Бензин A-95+ — 54,92 грн/л (+0,02);
- Бензин А-95 — 52,86 грн/л (+0,12);
- Бензин А-92 — 50,71 грн/л (+0,09);
- Дизельное топливо — 52,42 грн/л (+0,14);
- Сжиженный газ — 23,74 грн/л (+0,13).
В частности, средняя цена на бензин А-95+ неделю назад была на уровне 54,82 грн/л, на бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренда А-92 стоил 50,32 грн/л. Дизтопливо продавали в среднем по 52,09 грн/л, автогаз — по 23,71 грн/л.
В частности, 31 августа сеть АЗС SOCAR повысила цену за день на А-95+ и А-95 на одну гривну — до 58,99 грн/л и 56,99 грн/л. Дизель также вырос с 55,99 до 56,99 грн/л.
На популярных АЗС цены 31 августа такие:
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят отменить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.
Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.