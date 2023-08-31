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Сети АЗС подняли цены на бензин: сколько стоит топливо 31 августа

31 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 31 августа — в сетях АЗС дорожает топливо
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 31 августа, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего за сутки на автозаправочных станциях выросла стоимость бензина марки А-95 и дизельного топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 31 августа

По данным мониторингового сайта, повысились средние цены на бензины, дизельное горючее и автогаз за последний день. Стоят сейчас так:

  • Бензин A-95+ — 54,92 грн/л (+0,02);
  • Бензин А-95 — 52,86 грн/л (+0,12);
  • Бензин А-92 — 50,71 грн/л (+0,09);
  • Дизельное топливо — 52,42 грн/л (+0,14);
  • Сжиженный газ — 23,74 грн/л (+0,13).

В частности, средняя цена на бензин А-95+ неделю назад была на уровне 54,82 грн/л, на бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренда А-92 стоил 50,32 грн/л. Дизтопливо продавали в среднем по 52,09 грн/л, автогаз — по 23,71 грн/л.

 

АЗС
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В частности, 31 августа сеть АЗС SOCAR повысила цену за день на А-95+ и А-95 на одну гривну — до 58,99 грн/л и 56,99 грн/л. Дизель также вырос с 55,99 до 56,99 грн/л.

На популярных АЗС цены 31 августа такие:

 

цены на бензин
Источник: Auto.ria

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят отменить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.

Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

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