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В Україні планують скасувати деякі податки: кого торкнеться

30 серпня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розмитнення авто — в Україні планують оновити правила
Авто на стоянці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.

Такі зміни прописані у законопроєктах під номерами 9639 та 9640, зареєстрованих у парламенті.

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Згідно з пропозицією народних депутатів, скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизний податок, планують лише для деяких категорій громадян. Йдеться про:

  • військовослужбовців;
  • ветеранів війни;
  • осіб з інвалідністю через війну.

Також документ дозволить завозити авто в Україну іншим особам за дорученням. Транспорт можна буде передавати в користування членам родини військових або ветеранів.

У разі, якщо ініціативу підтримають, вищевказаним категоріям громадян можна буде безперешкодно ввозити в Україну легковий транспорт, кузови до них, причепи/напівпричепи.

Пільгові умови мають намір запровадити на час воєнного стану, а також ще на шість місяців після його скасування.

24 березня минулого року парламент ухвалив законопроєкт №7190, відповідно до якого весь іноземний транспорт, ввезений в країну під час воєнного стану, звільнили від необхідності сплати мита та зборів, однак з 1 липня того ж року розмитнення авто на єврономерах знову стало платним.

Що ще варто знати

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