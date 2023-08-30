Растаможка авто — в Украине планируют обновить правила

Автомобиль на стоянке. Фото: google.com

В Украине на законодательном уровне хотят отменить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.

Такие изменения прописаны в законопроектах под номерами 9639 и 9640, зарегистрированных в парламенте.

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Согласно предложению народных депутатов, отменить ввозную пошлину, НДС и акцизный налог планируют только для некоторых категорий граждан. Речь идет о:

военнослужащих;

ветеранах войны;

лицах с инвалидностью из-за войны.

Также документ позволит завозить авто в Украину другим лицам по доверенности. Транспорт можно будет передавать в пользование членам семьи военных или ветеранов.

В случае если инициативу поддержат, вышеуказанным категориям граждан можно будет беспрепятственно ввозить в Украину легковой транспорт, кузова к ним, прицепы/полуприцепы.

Льготные условия намерены ввести во время военного положения, а также еще на шесть месяцев после его отмены.

24 марта прошлого года парламент принял законопроект №7190, согласно которому весь иностранный транспорт, ввезенный в страну во время военного положения, освободили от необходимости уплаты пошлин и сборов, однако с 1 июля того же года растаможка авто на еврономерах вновь стала платной.

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