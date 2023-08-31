Ціни на бензин 31 серпня — у мережах АЗС дорожчає пальне

Мережі АЗС підняли ціни на бензин: скільки коштує пальне 31 серпня
У четвер, 31 серпня, на українському паливному ринку підскочили середні ціни. Найбільше за добу на автозаправних станціях зросла вартість бензину марки А-95 та дизельного пального.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Ціни на АЗС 31 серпня
За даними моніторингового сайту, підвищились середні ціни на бензини, дизельне пальне та автогаз за останній день. Коштують нині так:
- Бензин A-95+ — 54,92 грн/л (+0,02);
- Бензин А-95 — 52,86 грн/л (+0,12);
- Бензин А-92 — 50,71 грн/л (+0,09);
- Дизельне пальне — 52,42 грн/л (+0,14);
- Скраплений газ — 23,74 грн/л (+0,13).
Середня ціна на бензин А-95+ тиждень тому була на рівні 54,82 грн/л, бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренду А-92 коштував 50,32 грн/л. Дизпальне продавали у середньому за 52,09 грн/л, автогаз — 23,71 грн/л.
Зокрема, 31 серпня мережа АЗС SOCAR підвищила ціну за день на А-95+ та А-95 на одну гривню — до 58,99 грн/л та 56,99 грн/л. Дизель також зріс з 55,99 до 56,99 грн/л.
На популярних АЗС ціни 31 серпня такі:
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.
Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.