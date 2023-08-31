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Мережі АЗС підняли ціни на бензин: скільки коштує пальне 31 серпня

31 серпня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 31 серпня — у мережах АЗС дорожчає пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 31 серпня, на українському паливному ринку підскочили середні ціни. Найбільше за добу на автозаправних станціях зросла вартість бензину марки А-95 та дизельного пального.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 31 серпня

За даними моніторингового сайту, підвищились середні ціни на бензини, дизельне пальне та автогаз за останній день. Коштують нині так:

  • Бензин A-95+ — 54,92 грн/л (+0,02);
  • Бензин А-95 — 52,86 грн/л (+0,12);
  • Бензин А-92 — 50,71 грн/л (+0,09);
  • Дизельне пальне — 52,42 грн/л (+0,14);
  • Скраплений газ — 23,74 грн/л (+0,13).

Середня ціна на бензин А-95+ тиждень тому була на рівні 54,82 грн/л, бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренду А-92 коштував 50,32 грн/л. Дизпальне продавали у середньому за 52,09 грн/л, автогаз — 23,71 грн/л.

 

АЗС
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Зокрема, 31 серпня мережа АЗС SOCAR підвищила ціну за день на А-95+ та А-95 на одну гривню — до 58,99 грн/л та 56,99 грн/л. Дизель також зріс з 55,99 до 56,99 грн/л.

На популярних АЗС ціни 31 серпня такі:

 

ціни на бензин
Джерело: Auto.ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.

Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.

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