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АЗС оновили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 30 серпня

30 серпня 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин — скільки коштує пальне на АЗС 30 серпня
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 30 серпня, на паливному ринку України середні ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Проте за тиждень найбільше подорожчав бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 30 серпня

За інформацією моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не зазнала змін за останній день. Коштують зараз так:

  • A-95+ — 54,92 грн/л;
  • А-95 — 52,73 грн/л;
  • А-92 — 50,62 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,28 грн/л;
  • скраплений газ — 23,74 грн/л.

 

ціни на бензин
Джерело: Auto.ria

Зокрема, середня вартість бензину А-95+ тиждень тому становила 54,82 грн/л, бензину А-95 — 52,59 грн/л. Бензин А-92 сім днів тому продавали за 50,32 грн/л. Дизель коштував у середньому за 52,09 грн/л. Автомобільний газ — 23,71 грн/л, додавши три копійки.

На популярних АЗС ціни 30 серпня такі:

 

ціни на АЗС
Джерело: Auto.ria

Більше про пальне

Нагадаємо, тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.

Також ми повідомляли, що у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

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