Ціни на бензин — скільки коштує пальне на АЗС 30 серпня

АЗС оновили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 30 серпня
У середу, 30 серпня, на паливному ринку України середні ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Проте за тиждень найбільше подорожчав бензин марки А-92.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Ціни на АЗС 30 серпня
За інформацією моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не зазнала змін за останній день. Коштують зараз так:
- A-95+ — 54,92 грн/л;
- А-95 — 52,73 грн/л;
- А-92 — 50,62 грн/л;
- дизельне пальне — 52,28 грн/л;
- скраплений газ — 23,74 грн/л.
Зокрема, середня вартість бензину А-95+ тиждень тому становила 54,82 грн/л, бензину А-95 — 52,59 грн/л. Бензин А-92 сім днів тому продавали за 50,32 грн/л. Дизель коштував у середньому за 52,09 грн/л. Автомобільний газ — 23,71 грн/л, додавши три копійки.
На популярних АЗС ціни 30 серпня такі:
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Нагадаємо, тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.
Також ми повідомляли, що у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).