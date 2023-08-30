Цены на бензин – сколько стоит топливо на АЗС 30 августа

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В среду, 30 августа, на топливном рынке Украины средние цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки не изменились. Однако за неделю больше всего подорожал бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 30 августа

По информации мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза не претерпела изменений за последний день. Стоят сейчас так:

A-95+ — 54,92 грн/л;

А-95 — 52,73 грн/л;

А-92 — 50,62 грн/л;

дизельное топливо — 52,28 грн/л;

сжиженный газ — 23,74 грн/л.

Источник: Auto.ria

В частности, средняя стоимость бензина А-95+ неделю назад составляла 54,82 грн/л, цена на А-95 — 52,59 грн/л. Бензин А-92 семь дней назад продавали за 50,32 грн/л. Дизель стоил в среднем 52,09 грн/л. Автомобильный газ — 23,71 грн/л, прибавив три копейки.

На популярных АЗС цены 30 августа такие:

Источник: Auto.ria

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Напомним, теперь работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

Также мы сообщали, что в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).