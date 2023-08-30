Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow АЗС обновили цены на горючее: какая ситуация на рынке 30 августа arrow

АЗС обновили цены на горючее: какая ситуация на рынке 30 августа

30 августа 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин – сколько стоит топливо на АЗС 30 августа
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 30 августа, на топливном рынке Украины средние цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки не изменились. Однако за неделю больше всего подорожал бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Цены на АЗС 30 августа

По информации мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза не претерпела изменений за последний день. Стоят сейчас так:

  • A-95+ — 54,92 грн/л;
  • А-95 — 52,73 грн/л;
  • А-92 — 50,62 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,28 грн/л;
  • сжиженный газ — 23,74 грн/л.

 

цены на бензин
Источник: Auto.ria

В частности, средняя стоимость бензина А-95+ неделю назад составляла 54,82 грн/л, цена на А-95 — 52,59 грн/л. Бензин А-92 семь дней назад продавали за 50,32 грн/л. Дизель стоил в среднем 52,09 грн/л. Автомобильный газ — 23,71 грн/л, прибавив три копейки.

На популярных АЗС цены 30 августа такие:

 

ціни на АЗС
Источник: Auto.ria

Больше о топливе

Напомним, теперь работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

Также мы сообщали, что в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз