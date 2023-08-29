Ціни на бензин 29 серпня — на АЗС подорожчало пальне

В Україні дорожчає пальне: які ціни на АЗС 29 серпня
У вівторок, 29 серпня, на українському паливному ринку продовжують зростати ціни на автозаправних станціях. Найбільше додав у вартості бензин марки A-92.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на моніторинговий портал Аuto.ria.
Ціни на АЗС 29 серпня
За даними порталу, 29 серпня зросла середня вартість бензинів, дизпального та автомобільного газу. Зараз ціни такі:
- A-95+ — 54,92 грн/л (+0,10);
- А-95 — 52,73 грн/л (+0,14);
- А-92 — 50,62 грн/л (+0,30);
- дизпальне — 52,28 грн/л (+0,19);
- автогаз — 23,74 грн/л (+0,03).
На популярних АЗС ціни 29 серпня такі:
29 серпня найвищі ціни на А-95+ та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л. Найнижчі на А-95+ на АЗС БРСМ-Нафта — 49,95 грн/л.
А-92 найбільше коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, а найменше на "Кворум" — за 46,97 грн/л.
Дизель найдорожче реалізують у мережі SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше можна знайти на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.
Пальне розвернуло курс на подорожчання після підвищення податків та повернення акцизів з 1 липня поточного року.
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Нагадаємо, в уряді спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.
Також ми писали, що раніше фермери закликали владу не поспішати з рішенням, адже це підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю. Очікується значне зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.