Ціни на бензин 29 серпня — на АЗС подорожчало пальне

Автозаправна станція. Фото: google.com

У вівторок, 29 серпня, на українському паливному ринку продовжують зростати ціни на автозаправних станціях. Найбільше додав у вартості бензин марки A-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на моніторинговий портал Аuto.ria.

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Ціни на АЗС 29 серпня

За даними порталу, 29 серпня зросла середня вартість бензинів, дизпального та автомобільного газу. Зараз ціни такі:

A-95+ — 54,92 грн/л (+0,10);

А-95 — 52,73 грн/л (+0,14);

А-92 — 50,62 грн/л (+0,30);

дизпальне — 52,28 грн/л (+0,19);

автогаз — 23,74 грн/л (+0,03).

На популярних АЗС ціни 29 серпня такі:

Джерело: Аuto.ria

29 серпня найвищі ціни на А-95+ та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л. Найнижчі на А-95+ на АЗС БРСМ-Нафта — 49,95 грн/л.

А-92 найбільше коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, а найменше на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизель найдорожче реалізують у мережі SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше можна знайти на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.

Пальне розвернуло курс на подорожчання після підвищення податків та повернення акцизів з 1 липня поточного року.

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Нагадаємо, в уряді спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.

Також ми писали, що раніше фермери закликали владу не поспішати з рішенням, адже це підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю. Очікується значне зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.