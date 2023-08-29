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В Украине дорожает топливо: какие цены на АЗС 29 августа

29 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 29 августа — на АЗС подорожало топливо
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 29 августа, на украинском топливном рынке продолжают расти цены на автозаправочных станциях. Больше всего прибавил в стоимости бензин марки A-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговый портал Аuto.ria.

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Цены на АЗС 29 августа

По данным портала, 29 августа выросла средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автомобильного газа. Сейчас цены таковы:

  • A-95+ — 54,92 грн/л (+0,10);
  • А-95 — 52,73 грн/л (+0,14);
  • А-92 — 50,62 грн/л (+0,30);
  • дизтопливо — 52,28 грн/л (+0,19);
  • автогаз — 23,74 грн/л (+0,03).

На популярных АЗС цены 29 августа таковы:

 

цены на АЗС
Источник: Аuto.ria

29 августа самые высокие цены на А-95+ и А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л. Самые низкие на А-95+ на АЗС БРСМ-Нефть — 49,95 грн/л.

А-92 больше всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, а меньше всего на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизель дороже всего реализуют в сети SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего можно найти на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.

Топливо развернуло курс на удорожание после повышения налогов и возвращения акцизов с 1 июля текущего года.

Больше о бензине

Напомним, в правительстве спрогнозировали ценовую динамику горючего в июле 2023 года. Цены начали расти на фоне повышения налогов и возврата акцизов.

Также мы писали, что ранее фермеры призвали власти не спешить с решением, ведь это повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая. Ожидается значительный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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