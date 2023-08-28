Ціни на бензин 28 серпня — відомо, на скільки подорожчало пальне

Автозаправна станція. Фото: google.com

У понеділок, 28 серпня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилась, а от з часу підвищення акцизів бензини подорожчали майже на 8 гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Auto.ria та Top Energy.

Читайте також:

Які ціни на АЗС 28 серпня

За інформацією порталу Auto.ria, 28 серпня середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу не змінюється кілька днів поспіль. Зараз ціни такі:

бензин A-95+ — 54,82 грн/л;

бензин А-95 — 52,59 грн/л;

бензин А-92 — 50,32 грн/л;

дизпальне — 52,09 грн/л;

автомобільний газ — 23,71 грн/л.

На популярних АЗС ціни 28 серпня такі:

Джерело: AvtoRia

Цінова ситуація на ринку

Після підвищення акцизів та податків на пальне з 1 липня ціни на АЗС почали рухатися у бік зростання. За цей час бензини подорожчали майже на 8 гривень, дизель — на близько 9 гривень, автомобільний газ — на близько 2 гривні.

За підрахунками Top Energy, ціни на пальне в країні змінились так:

А-95 — на 7,88 грн, до 52,73 грн/л;

А-95+ — на 7,74 грн, до 54,93 грн/л;

дизель — на 8,92 грн, до 52,32 грн/л;

автогаз — на 1,86 грн, до 23,79 грн/л.

Упродовж тижня у середньому ціна на бензин А-95 підвищилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожчав на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л. Зокрема, у мережі "Приват", яка складається з 950 АЗС, підвищилась ціна за тиждень на 2 грн/л.

Більше про бензин

Нагадаємо, у Мінекономіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.

Також ми писали, що на українському ринку пального запровадили масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.