Ціни на бензин 28 серпня — відомо, на скільки подорожчало пальне

АЗС оновили ціни 28 серпня: на скільки подорожчало пальне
У понеділок, 28 серпня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилась, а от з часу підвищення акцизів бензини подорожчали майже на 8 гривень.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Auto.ria та Top Energy.
Які ціни на АЗС 28 серпня
За інформацією порталу Auto.ria, 28 серпня середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу не змінюється кілька днів поспіль. Зараз ціни такі:
- бензин A-95+ — 54,82 грн/л;
- бензин А-95 — 52,59 грн/л;
- бензин А-92 — 50,32 грн/л;
- дизпальне — 52,09 грн/л;
- автомобільний газ — 23,71 грн/л.
На популярних АЗС ціни 28 серпня такі:
Цінова ситуація на ринку
Після підвищення акцизів та податків на пальне з 1 липня ціни на АЗС почали рухатися у бік зростання. За цей час бензини подорожчали майже на 8 гривень, дизель — на близько 9 гривень, автомобільний газ — на близько 2 гривні.
За підрахунками Top Energy, ціни на пальне в країні змінились так:
- А-95 — на 7,88 грн, до 52,73 грн/л;
- А-95+ — на 7,74 грн, до 54,93 грн/л;
- дизель — на 8,92 грн, до 52,32 грн/л;
- автогаз — на 1,86 грн, до 23,79 грн/л.
Упродовж тижня у середньому ціна на бензин А-95 підвищилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожчав на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л. Зокрема, у мережі "Приват", яка складається з 950 АЗС, підвищилась ціна за тиждень на 2 грн/л.
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Нагадаємо, у Мінекономіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.
Також ми писали, що на українському ринку пального запровадили масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.