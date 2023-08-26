Ціни на бензин 26 серпня — деякі АЗС підвищили вартість на 2 грн/л

Табло на АЗС. Фото: google.com

У суботу, 26 серпня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. За день ситуація особливо не змінилась, а от за тиждень на деяких АЗС підвищення перевищило 2 грн/л.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Еnkorr.

Читайте також:

Які ціни на АЗС 26 серпня

За даними порталу Auto.ria, 26 серпня середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу залишилась на рівні попереднього дня. Зараз ціни наступні:

A-95+ — 54,82 грн/л;

А-95 — 52,59 грн/л;

А-92 — 50,32 грн/л;

дизельне пальне — 52,09 грн/л;

автогаз — 23,71 грн/л.

Цінова ситуація за тиждень

Упродовж тижня у середньому ціна на бензин А-95 підвищилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожчав на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л.

Водночас, роздрібні ціни на деяких автозаправних станціях змінились доволі суттєво. Так, мережа "Приват", яка складається з 950 АЗС, підняла ціни за тиждень на 2 грн/л:

А-95 подорожчав до 53 грн/л;

А-95+ — до 53,50 грн/л;

дизпальне — до 53 грн/л.

Державна "Укрнафта" підвищила ціни за тиждень на 0,8 грн/л. Подорожчав А-95+ до 52,90 грн/л.

На інших мережах "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" зросли ціни від 0,35 до 2,9 грн/л.

Джерело: Enkorr

Більше про бензин

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.

Також ми писали, що, за словами експертів, в Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.