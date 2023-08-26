Ціни на бензин 26 серпня — деякі АЗС підвищили вартість на 2 грн/л

Ціни на АЗС зросли на 2 грн/л: яка ситуація на ринку 26 серпня
У суботу, 26 серпня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. За день ситуація особливо не змінилась, а от за тиждень на деяких АЗС підвищення перевищило 2 грн/л.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Еnkorr.
Які ціни на АЗС 26 серпня
За даними порталу Auto.ria, 26 серпня середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу залишилась на рівні попереднього дня. Зараз ціни наступні:
- A-95+ — 54,82 грн/л;
- А-95 — 52,59 грн/л;
- А-92 — 50,32 грн/л;
- дизельне пальне — 52,09 грн/л;
- автогаз — 23,71 грн/л.
Цінова ситуація за тиждень
Упродовж тижня у середньому ціна на бензин А-95 підвищилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожчав на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л.
Водночас, роздрібні ціни на деяких автозаправних станціях змінились доволі суттєво. Так, мережа "Приват", яка складається з 950 АЗС, підняла ціни за тиждень на 2 грн/л:
- А-95 подорожчав до 53 грн/л;
- А-95+ — до 53,50 грн/л;
- дизпальне — до 53 грн/л.
Державна "Укрнафта" підвищила ціни за тиждень на 0,8 грн/л. Подорожчав А-95+ до 52,90 грн/л.
На інших мережах "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" зросли ціни від 0,35 до 2,9 грн/л.
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Нагадаємо, у Міністерстві економіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.
Також ми писали, що, за словами експертів, в Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.