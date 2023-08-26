Цены на бензин 26 августа – некоторые АЗС повысили стоимость на 2 грн/л

Табло на АЗС. Фото: google.com

В субботу, 26 августа, автозаправочные станции обнародовали цены на топливо. За день ситуация особо не изменилась, а вот за неделю на некоторых АЗС повышение превысило 2 грн/л.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Enkorr.

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По данным портала Auto.ria, 26 августа средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автомобильного газа осталась на уровне предыдущего дня. Сейчас цены следующие:

A-95+ — 54,82 грн/л;

А-95 — 52,59 грн/л;

А-92 — 50,32 грн/л;

дизельное топливо — 52,09 грн/л;

автогаз — 23,71 грн/л.

Ценовая ситуация за неделю

За неделю в среднем цена на бензин А-95 повысилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожал на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л.

В то же время розничные цены на некоторых автозаправочных станциях изменились довольно существенно. Так, сеть "Приват", состоящая из 950 АЗС, подняла цены за неделю на 2 грн/л:

А-95 подорожал до 53 грн/л;

А-95+ — до 53,50 грн/л;

дизтопливо — до 53 грн/л.

Государственная "Укрнафта" повысила цены за неделю на 0,8 грн/л. Подорожал А-95 до 52,90 грн/л.

На других сетях "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" выросли цены от 0,35 до 2,9 грн/л.

Источник: Enkorr

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