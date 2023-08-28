Цены на бензин 28 августа — известно, на сколько подорожало топливо

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В понедельник, 28 августа, автозаправочные станции обнародовали цены на топливо. Средняя стоимость за сутки не изменилась, а вот с момента повышения акцизов бензины подорожали почти на 8 гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Auto.ria и Top Energy.

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Какие цены на АЗС 28 августа

По информации портала Auto.ria, 28 августа средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа не меняется несколько дней подряд. Сейчас цены таковы:

бензин A-95+ — 54,82 грн/л;

бензин А-95 — 52,59 грн/л;

бензин А-92 — 50,32 грн/л;

дизтопливо — 52,09 грн/л;

автомобильный газ — 23,71 грн/л.

На популярных АЗС цены 28 августа такие:

Источник: AvtoRia

Ценовая ситуация на рынке

После повышения акцизов и налогов на горючее с 1 июля цены на АЗС стали двигаться в сторону роста. За это время бензины подорожали почти на 8 гривен, дизель — на около 9 гривен, автомобильный газ — на около 2 гривен.

По подсчетам Top Energy, цены на топливо в стране изменились так:

А-95 — на 7,88 грн, до 52,73 грн/л;

А-95+ — на 7,74 грн, до 54,93 грн/л;

дизель — на 8,92 грн, до 52,32 грн/л;

автогаз — на 1,86 грн, до 23,79 грн/л.

За неделю в среднем цена на бензин А-95 повысилась на 0,34 грн/л, А-95+ подорожал на 0,49 грн/л, дизель — на 0,42 грн/л. В частности, в сети "Приват", состоящей из 950 АЗС, повысилась цена за неделю на 2 грн/л.

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Напомним, в Минэкономики Украины спрогнозировали ценовую динамику горючего в июле 2023 года. Цены начали расти на фоне повышения налогов и возврата акцизов.

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