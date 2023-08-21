Недвижимость в Украине — как изменились цены в крупных городах

Ключи от квартиры. Фото: google.com

На украинском рынке недвижимости изменилась ценовая ситуация относительно аренды квартир. Стоимость жилья за последний месяц выросла как на новое, так и старое жилье.

Ситуацию проанализировали аналитики OLX.

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Аренда жилья в Украине

Как отмечается, цены на квартиры больше всего выросли в Киеве и Львове. Самое дорогое жилье сдают во Львове, средняя цена однокомнатной квартиры достигает 14,62 тыс. грн. Дальше идут такие города:

в Киеве — 10,98 тыс. грн;

в Днепре — 8,5 тыс. грн;

в Одессе — 7 тыс. грн

в Запорожье — 5 тыс. грн;

в Харькове — 4 тыс. грн.

В начале 2023 года в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 8,5 тыс. грн, в Закарпатской области — до 8 тыс. 56 грн, в Ивано-Франковске — 4,7 тыс. грн, во Львове — 8,9 тыс. грн.

По словам экспертов, поближе к осени стоимость вырастет еще сильнее на фоне увеличения спроса.

Какие сейчас цены на квартиры

Как отмечают аналитики, самые дорогие квартиры в новостройках предлагают в Киеве. В среднем, стоимость составляет 57 тыс. долл. Минимально однокомнатные квартиры стоят в Хмельницкой области — 23,62 тыс. долл. Максимальная средняя стоимость — 86,36 тыс. дол. в Киеве. На Львовщине — 61,2 тыс. дол. и на Закарпатье — 49,6 тыс. дол.

Напомним, в Украине летом этого года существенно вырос объем ипотечного кредитования. В Национальном банке связывают активизацию на рынке с действием льготной программы кредитования в рамках государственной программы "єОселя".

Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 г. цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.