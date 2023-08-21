Нерухомість в Україні — як змінились ціни у великих містах

Ключі від квартири. Фото: google.com

На українському ринку нерухомості змінилась цінова ситуація щодо оренди квартир. Вартість житла за останній місяць зросла як на нове, так і на старе житло.

Ситуацію проаналізували аналітики OLX.

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Як зазначається, ціни на квартири найбільше зросли у Києві та Львові. Найдорожче житло здають у Львові, середня ціна однокімнатної квартири там сягає 14,62 тис. грн. Далі йдуть такі міста:

у Києві — 10,98 тис. грн;

у Дніпрі — 8,5 тис. грн;

в Одесі — 7 тис. грн

у Запоріжжі — 5 тис. грн;

у Харкові — 4 тис. грн.

На початку 2023 року у Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 8,5 тис. грн, у Закарпатській області — 8 тис. 56 грн, у Івано-Франківській — 4,7 тис. грн, у Львові — 8,9 тис. грн.

За словами експертів, ближче до осені вартість зросте ще сильніше на тлі збільшення попиту.

Які зараз ціни на квартири

Як зазначають аналітики, найдорожчі квартири в новобудовах пропонують у Києві. У середньому вартість становить 57 тис. дол. Мінімально однокімнатні квартири коштують у Хмельницькій області — 23,62 тис. дол. Максимальна середня вартість — 86,36 тис. дол. у Києві. На Львівщині — 61,2 тис. дол. та Закарпатті — 49,6 тис. дол.

Нагадаємо, в Україні влітку поточного року суттєво зріс обсяг іпотечного кредитування. У Національному банку пов'язують активізацію на ринку з дією пільгової програми кредитування в рамках державної програми "єОселя".

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак невдовзі ситуація може змінитися.