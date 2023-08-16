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Курс доллара на ближайший год: аналитики ухудшили прогнозы

16 августа 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валюты на ближайший год — аналитики ухудшили прогнозы
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине аналитики ухудшили прогнозы по курсу национальной валюты на ближайшие 12 месяцев. Допускают угрозу подорожания доллара до отметки более чем в 40 грн/долл.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Национального банка (НБУ).

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Курс доллара на ближайший год

По данным Нацбанка, ожидания аналитиков в июне текущего года были более оптимистичны — на уровне 39,54 грн/долл. В последний опрос спрогнозировали, что в ближайший год курс американской валюты достигнет уровня 40,26 грн/долл.

При этом домохозяйства в июне заявляли, что рассчитывают на доллар в 39,66 грн/долл., в то время как сейчас ухудшили курсовые прогнозы. Ожидается, что курс будет составлять 39,75 грн/долл.

В то же время банки несколько улучшили прогнозы. Они дают оценки ежеквартально, поэтому в апреле заявляли, что курс может составить 41,38 грн/долл., а сейчас банкиры ожидают в ближайший год курс в 40,54 грн/долл.

Сколько сейчас стоит доллар

По информации портала Minfin, в среду, 16 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился в покупке, до 37,59 (+0,12), в продаже — до 37,72 (+0,12).

Наличный курс также усилился: 37,11 (+0,12) (покупка) и 37,86 грн (+0,16) (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

 

курс валют
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ прокомментировали возможность возврата к рыночному курсу американской валюты. Там утверждают, что для отказа от фиксированного курса доллара нужно несколько предпосылок.

Также мы писали, что Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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