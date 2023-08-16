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Курс долара на найближчий рік: аналітики погіршили прогнози

16 серпня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валюти на найближчий рік — аналітики погіршили прогнози
Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні аналітики погіршили прогнози щодо курсу національної валюти на найближчі 12 місяців. Допускають загрозу подорожчання долара до позначки у понад 40 грн/дол.

Такі результати опитування, проведеного фахівцями Національного банку України (НБУ).

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Курс долара на найближчий рік

За даними Нацбанку, очікування аналітиків у червні поточного року були більш оптимістичними — на рівні 39,54 грн/дол. Під час останнього опитування спрогнозували, що в найближчий рік курс американської валюти досягне рівня 40,26 грн/дол.

При цьому домогосподарства у червні заявляли, що розраховують на долар у 39,66 грн/дол., тоді як нині погіршили курсові прогнози. Очікують, що курс становитиме 39,75 грн/дол.

Водночас банки дещо поліпшили прогнози. Вони дають оцінки щокварталу, тому у квітні заявляли, що курс може бути 41,38 грн/дол. Зараз банкіри очікують у найближчий рік курс у 40,54 грн/дол.

Скільки зараз коштує долар

За інформацією порталу Minfin, у середу, 16 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився у купівлі, до 37,59 (+0,12), у продажу — до 37,72 (+0,12).

Готівковий курс також посилився: 37,11 (+0,12) (купівля) та 37,86 грн (+0,16),(продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

 

курс валют
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НБУ прокоментували можливість повернення до ринкового курсу американської валюти. Там стверджують, що для відмови від фіксованого курсу долара необхідно кілька передумов.

Також ми писали, Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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