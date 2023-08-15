Курс валют на 16 серпня — євро та долар різко подорожчали

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 16 серпня у купівлі на рівні 40,02 грн/€, що більше проти попереднього банківського дня на 23 копійок. Курс американської валюти незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара на 16 серпня

Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,40 грн/€ (+0,22), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 37,54 гривні. У купівлі — 37,03 грн (+0,08), у продажу — 37,76 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,66 грн, у продажу — 41,64 (-0,02) грн.

ПриватБанк — 36,95 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,05 грн (+0,15) — 37,97 грн (+0,05);

Правекс Банк — 37,20 грн (+0,05) — 37,70(+0,10) грн;

ОТП банк — 36,55 грн (+0,05) — 37,50 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилася: у купівлі — 37,50 (+0,01), 37,62 (+0,02) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,13 грн (-0,07), у продажу — 41,36 грн (-0,04).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.