Курс валют на 16 августа – евро и доллар резко подорожали

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 16 августа в покупке на уровне 40,02 грн/€, что больше против предыдущего банковского дня на 23 копеек. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара на 16 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,40 грн/€ (+0,22), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта дорожает. Доллар в среднем стоит 37,54 гривны. В покупке — 37,03 грн (+0,08), в продаже — 37,76 (+0,07). Евро стоит в покупке 40,66 грн, в продаже — 41,64 (-0,02) грн.

ПриватБанк — 36,95 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,05 грн (+0,15) — 37,97 грн (+0,05);

Правэкс Банк — 37,20 грн (+0,05) — 37,70(+0,10) грн;

ОТП банк — 36,55 грн (+0,05) — 37,50 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,50 (+0,01), 37,62 (+0,02) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,13 грн (-0,07), в продаже — 41,36 грн (-0,04).

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Напомним, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.