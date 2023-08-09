Курс доллара на 10 августа — какие банки предлагают выгодную цену

Курс доллара на 10 августа: сразу несколько банков предлагают выгодную цену
В Украине курс доллара незначительно опустился на наличном рынке. Национальный банк Украины тоже установил новый курс валют.
Об этом говорится на сайте Kurs.
Курс доллара на 10 августа
Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,39 грн. В покупке — 36,93 грн, в продаже — 37,62. Евро стоит в покупке 40,66 грн, в продаже — 41,61 грн.
- ПриватБанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,30 грн (-0,05);
- Ощадбанк — 36,90 грн — 37,70 грн;
- ТАСкомбанк — 37,10 грн (-0,15) — 37,70 (-0,15) грн;
- Sense банк — 37,15 грн — 37,70 грн;
- Кредобанк — 37,06 грн (-0,02) — 37,58 грн (-0,05);
- Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
- Идея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,20).
Курс в обменниках
В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,35 (+0,00), 37,45 (+0,02) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,15 грн (+0,04), в продаже — 41,34 грн (-0,01).
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,12 (+0,14) и 40,51 (+0,13) грн — в продаже.
Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
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Напомним, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.
Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.