Курс доллара на 10 августа — какие банки предлагают выгодную цену

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине курс доллара незначительно опустился на наличном рынке. Национальный банк Украины тоже установил новый курс валют.

Об этом говорится на сайте Kurs.

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Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,39 грн. В покупке — 36,93 грн, в продаже — 37,62. Евро стоит в покупке 40,66 грн, в продаже — 41,61 грн.

ПриватБанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,30 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,90 грн — 37,70 грн;

ТАСкомбанк — 37,10 грн (-0,15) — 37,70 (-0,15) грн;

Sense банк — 37,15 грн — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,06 грн (-0,02) — 37,58 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,20).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,35 (+0,00), 37,45 (+0,02) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,15 грн (+0,04), в продаже — 41,34 грн (-0,01).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,12 (+0,14) и 40,51 (+0,13) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.