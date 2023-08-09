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Курс долара на 10 серпня: одразу кілька банків пропонують вигідну ціну

9 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара на 10 серпня — які банки пропонують вигідну ціну
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні курс долара незначно опустився на готівковому ринку. Національний банк України (НБУ) теж встановив новий курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Курс долара на 10 серпня

Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,39 гривні. У купівлі — 36,93 грн, у продажу — 37,62. Євро коштує у купівлі 40,66 грн, у продажу — 41,61 грн.

  • ПриватБанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,30 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 36,90 грн — 37,70 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,10 грн (-0,15) — 37,70 (-0,15) грн;
  • Sense банк — 37,15 грн — 37,70 грн;
  • Кредобанк — 37,06 грн (-0,02) — 37,58 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Ідея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,20).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилась: у купівлі — 37,35 (+0,00), 37,45 (+0,02) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,15 грн (+0,04), у продажу — 41,34 грн (-0,01).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,12 (+0,14) та 40,51 (+0,13) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

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