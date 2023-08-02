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Курс доллара до конца 2023 года: аналитики подкорректировали прогнозы

2 августа 2023 21:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара до конца 2023 года — аналитики подкорректировали прогнозы
Американская валюта в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Средний курс доллара в Украине в 2023 году будет ниже, чем ожидалось. Основанием для улучшения прогноза аналитиков стала более позитивная динамика валютного рынка в последние месяцы.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе неправительственных организаций.

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Соответствующий опрос опубликовали специалисты Центра экономической стратегии (ЦЭС). Согласно его результатам, в текущем году средний курс американской валюты даже не превысит 40 гривен. Так считают у шести опрошенных аналитиками организаций. Ожидается, что в среднем курс закрепится на отметке 36,8 гривны, говорится в консенсус-прогнозе

"В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$... Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций", — отмечают специалисты Центра экономической стратегии.

курс
Источник: cesukraine

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, в среду, 2 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 37,30 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Кое-что усилилось: на восемь и пять копеек соответственно.

Наличный курс также добавил несколько копеек — 36,888 (покупка) и 37,57 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за день:

курс валют
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать лицензию и ликвидировать известный украинский банк "Конкорд". Причиной стал мискодинг, расследованный временной специальной комиссией Верховной Рады (ВР) по игорному бизнесу.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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