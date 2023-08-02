Курс доллара до конца 2023 года: аналитики подкорректировали прогнозы
Средний курс доллара в Украине в 2023 году будет ниже, чем ожидалось. Основанием для улучшения прогноза аналитиков стала более позитивная динамика валютного рынка в последние месяцы.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе неправительственных организаций.
Какой прогнозируют средний курс на 2023 год
Соответствующий опрос опубликовали специалисты Центра экономической стратегии (ЦЭС). Согласно его результатам, в текущем году средний курс американской валюты даже не превысит 40 гривен. Так считают у шести опрошенных аналитиками организаций. Ожидается, что в среднем курс закрепится на отметке 36,8 гривны, говорится в консенсус-прогнозе
"В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$... Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций", — отмечают специалисты Центра экономической стратегии.
Какой сейчас курс доллара
По информации портала Minfin, в среду, 2 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 37,30 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Кое-что усилилось: на восемь и пять копеек соответственно.
Наличный курс также добавил несколько копеек — 36,888 (покупка) и 37,57 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.
Как изменился курс за день:
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать лицензию и ликвидировать известный украинский банк "Конкорд". Причиной стал мискодинг, расследованный временной специальной комиссией Верховной Рады (ВР) по игорному бизнесу.
Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.