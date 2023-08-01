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В Україні активно дешевшає валюта: курс на 2 серпня

1 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс на 2 серпня — в Україні активно дешевшає валюта
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку продовжує дешевшати американська валюта. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 2 серпня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,27 (-0,25) гривні. У купівлі — 36,87 (-0,20) грн, у продажу — 37,55 (-0,29). Євро коштує у купівлі 40,78 (-0,24) грн, у продажу — 41,75 грн (-0,26).

Понад тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.

  • ПриватБанк — 36,67 грн (-0,05) — 37,27 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 36,80 грн (-0,05) — 37,80 (-0,10) грн;
  • ТАСкомбанк — 36,95 грн — 37,50 грн (-0,05);
  • Правексбанк — 36,85 грн (-0,05) — 37,45 (-0,15) грн;
  • Укрексімбанк — 36,85 грн (-0,15) — 37,65 грн (-0,15);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн (-0,20) — 37,70 грн (-0,20);
  • ПУМБ — 37,00 грн (-0,25) — 37,75 грн (-0,25).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта опустилась у купівлі до 36,22 (-0,08), до 37,35 (-0,15) — у продажу. Євровалюта також втратила декілька копійок: у купівлі — до 41,15 (-0,20) грн, у продажу — 41,45 (-0,15) грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,12 (-0,24) та 40,52 (-0,23) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що, на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

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