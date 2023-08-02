Курс долара до кінця 2023 року: аналітики підкоригували прогнози
Середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.
Про це йдеться у консенсус-прогнозі неурядових організацій.
Який прогнозують середній курс на 2023 рік
Відповідне опитування опублікували фахівці Центру економічної стратегії (ЦЕС). Згідно з його результатами, поточного року середній курс американської валюти навіть не перевищить 40 гривень. Так вважають у шести опитаних аналітиками організацій. Очікується, що в середньому курс закріпиться на позначці у 36,8 гривні, йдеться у консенсус-прогнозі.
"У середньому за цей рік курс становитиме 36,8 грн/$... Жодна з шести опитаних нами організацій не вважає, що курс досягне понад 40 грн/$. Хоча ще у березні про це говорили п'ять із семи організацій", — зазначають фахівці Центру економічної стратегії.
Який зараз курс долара
За інформацією порталу Minfin, у середу, 2 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 37,30 грн (купівля) і 37,40 (продаж). Дещо посилився: на вісім та п'ять копійок відповідно.
Готівковий курс також додав кілька копійок — 36,888 (купівля) та 37,57 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.
Як змінився курс за день:
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.
Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.