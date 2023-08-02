Курс долара до кінця 2023 року — аналітики підкоригували прогнози

Американська валюта у руках. Фото: google.com

Середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі неурядових організацій.

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Який прогнозують середній курс на 2023 рік

Відповідне опитування опублікували фахівці Центру економічної стратегії (ЦЕС). Згідно з його результатами, поточного року середній курс американської валюти навіть не перевищить 40 гривень. Так вважають у шести опитаних аналітиками організацій. Очікується, що в середньому курс закріпиться на позначці у 36,8 гривні, йдеться у консенсус-прогнозі.

"У середньому за цей рік курс становитиме 36,8 грн/$... Жодна з шести опитаних нами організацій не вважає, що курс досягне понад 40 грн/$. Хоча ще у березні про це говорили п'ять із семи організацій", — зазначають фахівці Центру економічної стратегії.

Джерело: cesukraine

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, у середу, 2 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 37,30 грн (купівля) і 37,40 (продаж). Дещо посилився: на вісім та п'ять копійок відповідно.

Готівковий курс також додав кілька копійок — 36,888 (купівля) та 37,57 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за день:

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.