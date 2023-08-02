Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Курс долара до кінця 2023 року: аналітики підкоригували прогнози arrow

Курс долара до кінця 2023 року: аналітики підкоригували прогнози

2 серпня 2023 21:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара до кінця 2023 року — аналітики підкоригували прогнози
Американська валюта у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі неурядових організацій.

Читайте також:

Який прогнозують середній курс на 2023 рік

Відповідне опитування опублікували фахівці Центру економічної стратегії (ЦЕС). Згідно з його результатами, поточного року середній курс американської валюти навіть не перевищить 40 гривень. Так вважають у шести опитаних аналітиками організацій. Очікується, що в середньому курс закріпиться на позначці у 36,8 гривні, йдеться у консенсус-прогнозі.

"У середньому за цей рік курс становитиме 36,8 грн/$... Жодна з шести опитаних нами організацій не вважає, що курс досягне понад 40 грн/$. Хоча ще у березні про це говорили п'ять із семи організацій", — зазначають фахівці Центру економічної стратегії.

курс
Джерело: cesukraine

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, у середу, 2 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 37,30 грн (купівля) і 37,40 (продаж). Дещо посилився: на вісім та п'ять копійок відповідно.

Готівковий курс також додав кілька копійок — 36,888 (купівля) та 37,57 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за день:

курс валют
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз