Штрафы в Украине — как будут наказывать за нарушение комендантского часа

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине народные депутаты предлагают установить большие штрафы для заведений, нарушающих комендантский час во время военного положения. Наказание коснется как собственников хозяйствующих субъектов, так и физлиц-предпринимателей.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД), пишет издание "Закон и Бизнес".

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Наказание за нарушение комендантского часа

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, ведомство вместе с народными депутатами подготовило соответствующий проект. Предлагаемые изменения касаются административного наказания. В случае его поддержки за несоблюдение комендантского часа собственники субъектов хозяйствования и физлица-предприниматели будут нести ощутимую финансовую ответственность.

"Вносятся изменения в Кодекс об админправонарушениях по ответственности руководителя субъекта хозяйствования, физических лиц-предпринимателей за работу во время комендантского часа", — сказал чиновник.

Размеры штрафов для заведений

Законопроект дополнит КУоАП новой статьей 210-2. Она предусматривает админответственность за нарушение субъектом хозяйствования введенных на определенной территории спецрежима светомаскировки или режима работы в период военного положения.

Речь идет о штрафах, которые будут выписывать руководителям хозяйствующих субъектов, физлицам-предпринимателям:

от 34 тысяч до 170 тысяч грн.

За повторное правонарушение в течение одного года:

от 340 тысяч до 680 тысяч грн.

Больше о бизнесе и штрафах

Напомним, в Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блогеров.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.