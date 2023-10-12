Штрафы в Украине — как будут наказывать за нарушение комендантского часа

Комендантский час: кому готовят штрафы до 680 тыс. грн
В Украине народные депутаты предлагают установить большие штрафы для заведений, нарушающих комендантский час во время военного положения. Наказание коснется как собственников хозяйствующих субъектов, так и физлиц-предпринимателей.
Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД), пишет издание "Закон и Бизнес".
Наказание за нарушение комендантского часа
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, ведомство вместе с народными депутатами подготовило соответствующий проект. Предлагаемые изменения касаются административного наказания. В случае его поддержки за несоблюдение комендантского часа собственники субъектов хозяйствования и физлица-предприниматели будут нести ощутимую финансовую ответственность.
"Вносятся изменения в Кодекс об админправонарушениях по ответственности руководителя субъекта хозяйствования, физических лиц-предпринимателей за работу во время комендантского часа", — сказал чиновник.
Размеры штрафов для заведений
Законопроект дополнит КУоАП новой статьей 210-2. Она предусматривает админответственность за нарушение субъектом хозяйствования введенных на определенной территории спецрежима светомаскировки или режима работы в период военного положения.
Речь идет о штрафах, которые будут выписывать руководителям хозяйствующих субъектов, физлицам-предпринимателям:
- от 34 тысяч до 170 тысяч грн.
За повторное правонарушение в течение одного года:
- от 340 тысяч до 680 тысяч грн.
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Напомним, в Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блогеров.
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