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Комендантська година: кому готують штрафи до 680 тис. грн

12 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — як каратимуть за порушення комендантської години
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати пропонують встановити великі штрафи для закладів, які порушують комендантську годину під час воєнного стану. Покарання торкнеться як власників суб'єктів господарювання, так і фізосіб підприємців.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), пише видання "Закон і Бізнес".

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Покарання за порушення комендантської години

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, відомство разом із народними депутатами підготувало відповідний проєкт. Пропоновані зміни стосуються адміністративного покарання. У разі його підтримки за недотримання комендантської години власники суб'єктів господарювання і фізособи- підприємці нестимуть відчутну фінансову відповідальність.

"Вносяться зміни до Кодексу про адмінправопорушення щодо відповідальності керівника суб’єкта господарювання, фізичних осіб-підприємців за роботу під час комендантської години", — сказав посадовець.

Розміри штрафів для закладів

Законопроєкт доповнить КУпАП новою статтею 210-2. Вона передбачає адмінвідповідальність за порушення суб’єктом господарювання запроваджених на певній території спецрежиму світломаскування чи режиму роботи у період воєнного стану.

Йдеться про штрафи, які виписуватимуть керівникам суб’єктів господарювання, фізособам-підприємцям:

  • від 34 тисяч до 170 тисяч грн.

За повторне правопорушення протягом одного року:

  • від 340 тисяч до 680 тисяч грн.

Більше про бізнес та штрафи

Нагадаємо, в Україні з жовтня діє оновлене законодавство щодо розміщення рекламного контенту на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Зміни, які передбачають нові вимоги до реклами та покарання за їх порушення, торкнулися підприємців та блогерів.

Раніше ми писали, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.

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