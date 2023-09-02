Индексация пенсий в 2024 году — известно, вырастут ли выплаты

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики Украины уверяют, что государство проведет индексацию пенсий в 2024 году, невзирая на военное положение в стране. В то же время, над деталями выплат еще работают.

Об этом сообщила СМИ первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

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Индексация пенсий в 2024 году

По ее словам, индексация пенсионных выплат должна производиться в начале марта ежегодно, однако полномасштабная война значительно увеличивает риски для государственных финансов.

"Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета", — отметила представитель Минсоца.

Величина индексации пенсий в следующем году пока неизвестна, ведь будет зависеть от уровня потребительской инфляции в стране. Именно ее процент и темпы роста средней заработной платы будут являться двумя показателями, которые и определят размер индексации, согласно законодательству.

"Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год", - подчеркнула она.

Государство в дальнейшем полностью выполняет обязательства по выплате пенсий украинцам на временно оккупированных территориях и проживающим за пределами страны.

Чиновница объяснила, что если гражданин имеет право на пенсию, то начисления будут в дальнейшем производиться. Сложность вопроса в том, могут ли люди физически снять деньги с карты, если проживают на оккупированных территориях.

"Вот на это мы не можем повлиять", — добавила представитель ведомства.

Минимальные пенсии в 2024 году

В предложениях Министерства финансов Украины к проекту Государственного бюджета заложили следующие показатели:

2024 год — уровень минимальной пенсии составит 2361 гривну, то есть повысится на 268 гривен (на 12,8%);

2025 год — повысят до 2573 гривен;

2026 год — до 2774 гривен.

В то же время, до конца текущего года не предусматриваются новые индексации, поэтому размер пенсий останется без изменений, за исключением пенсионеров, которым предоставят возрастные надбавки, если исполнится 70, 75 или 80 лет.

Больше о пенсиях

Напомним, с сентября текущего года в Украине масштабное повышение пенсионных выплат законодательно не запланировано. Однако некоторым категориям граждан предусмотрены денежные надбавки от ООН, а также доплаты "по возрасту".

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности вовремя пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.