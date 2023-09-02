Індексація пенсій у 2024 році — відомо, чи зростуть виплати

Люди літнього віку. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики України запевняють, що держава проведе індексацію пенсії у 2024 році, незважаючи на воєнний стан в країні. Водночас над деталями виплат ще працюють.

Про це повідомила ЗМІ перша заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

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Індексація пенсій у 2024 році

За її словами, індексація пенсійних виплат має відбуватися на початку березня щорічно, однак повномасштабна війна значно збільшує ризики для державних фінансів.

"Незважаючи на це, з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету", — зауважила представниця Мінсоцу.

Величина індексації пенсій у наступному році поки що невідома, адже залежатиме від рівня споживчої інфляції в країні. Саме її відсоток та темпи зростання середньої заробітної плати будуть двома показниками, які й визначать розмір індексації згідно із законодавством.

"Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік", — наголосила вона.

Держава надалі повністю виконує зобов'язання з виплати пенсій українцям на тимчасово окупованих територіях та тим, хто проживає за межами країни.

Чиновниця пояснила, що якщо громадянин має право на пенсію, то нарахування будуть надалі проводитися. Складність питання у тому, чи можуть люди фізично зняти гроші з картки, якщо проживають на окупованих територіях.

"Ось на це ми не можемо вплинути", — додала представниця відомства.

Мінімальні пенсії у 2024 році

У пропозиціях Міністерства фінансів України до проєкту Державного бюджету заклали такі показники:

2024 рік — рівень мінімальної пенсії становитиме 2361 гривню, тобто підвищиться на 268 гривень (на 12,8%);

2025 рік — підвищать до 2573 гривень;

2026 рік — до 2774 гривень.

Водночас, до кінця поточного року не передбачається нових індексацій, тож розмір пенсій залишиться без змін, за винятком пенсіонерів, яким нададуть вікові надбавки, якщо виповниться 70, 75 чи 80 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з вересня поточного року в Україні масштабного підвищення пенсійних виплат законодавчо не заплановано. Однак деяким категоріям громадян передбачені грошові надбавки від ООН, а також доплати "за віком".

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.