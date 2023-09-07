Пенсии военных — что важно знать о службе и стаже

Украинские военные. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, зачислится ли военная служба в льготный стаж. Ведь среди граждан, ныне защищающих страну, есть те, кто до войны работал по профессии, дающей право на льготные пенсии.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Военная служба и льготный стаж

Как отмечают специалисты фонда, действительно, такие правила прописаны в статье 8 закона от 20 декабря 1991 г. № 2011-ХІІ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно ей, если на время призыва на службу в особый период гражданин работал по профессии или занимал должность, предоставляющую право на назначение пенсионных выплат на льготных условиях, то соответствующий период службы в армии должен зачислиться в страховой стаж, дающий право на пенсию по возрасту со льготными условиями. В то же время есть определенные нюансы — такой период службы не может превышать длительность льготной работы.

Поэтому те граждане, работа которых связана с особо вредными или особо тяжелыми условиями труда, имеют полное право претендовать на льготы.

Повторная служба и пенсии

Также после начала войны многие уволенные военные вернулись на службу. В таких случаях выплаты военных пенсий при повторном принятии на службу не прекращаются.

При этом при прохождении службы в зоне боевых действий в военное время относят к выслуге лет на льготных условиях — один месяц службы считается как три.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 70% соответствующих сумм денежного довольствия.

Минимальный размер военного устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Максимальный — составляет около 20,93 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638 призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.