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Як нараховуються пенсії військових: що важливо знати про службу та стаж

7 вересня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії військових — що важливо знати про службу та стаж
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи зарахується військова служба у пільговий стаж.  Адже серед громадян, які нині захищають країну, є ті, хто до війни працював за професією, яка дає право на пільгові пенсії.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Військова служба та пільговий стаж

Як зазначають фахівці фонду, дійсно, такі правила прописані у статті 8 закону від 20 грудня 1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Згідно з нею, якщо на час призову на службу в особливий період громадянин працював за професією чи обіймав посаду, що надає право на призначення пенсійних виплат на пільгових умовах, то відповідний період служби в армії має зарахуватися у страховий стаж, що дає право на пенсію за віком з пільговими умовами. Водночас, є певні нюанси — такий період служби не може перевищувати тривалість пільгової роботи.

Тож, ті громадяни, робота яких пов'язана з особливо шкідливими чи особливо важкими умовами праці, мають повне право претендувати на пільги.

Повторна служба та пенсії

Також після початку війни багато звільнених військових повернулися до служби. У таких випадках виплати військових пенсій під час повторного прийняття на службу не припиняють.

При цьому під час проходження служби у зоні бойових дій у воєнний час зараховують до вислуги років на пільгових умовах — один місяць служби вважається як три.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не може бути вищий 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Мінімальний розмір військового встановлюють у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність. Максимальна — становить близько 20,93 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638 покликаний удосконалити механізми грошових виплат.

Також ми писали, грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

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