Пенсии и субсидии — ПФУ рассказал, хватит ли средств на выплаты

Деньги в руках. Фото: google.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о доходах, полученных в январе-июне 2023 года. Также сообщил о ситуации с финансированием пенсий, соцвыплат и жилищных субсидий.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Доходы и расходы Пенсионного фонда

Как свидетельствуют данные ПФУ, объем доходов с января по июль составил 378,3 млрд гривен. Это на 105,6 млрд гривен больше против показателя прошлого года.

Большая часть суммы — это доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, то есть сумма единого взноса и другие платежи. Речь идет о 217,7 млрд гривен. Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных и остальные запланированные выплаты составляли 123,8 млрд гривен.

Объем денег госбюджета на покрытие выплаты льгот и жилищных субсидий составил 23,1 млрд гривен. На общеобязательное социальное страхование поступило 13,7 млрд гривен.

Источник: ПФУ

Размер поступления единого взноса на пенсионное страхование — 201 млрд грн. Сумма на 12,6 млрд гривен превышает план. Больше всего получили в июне — 38 млрд гривен.

Источник: ПФУ

Размер поступлений единого взноса на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании составил 13,7 млрд гривен. По этой статье план не выполнили на 200 млн грн. Первый месяц лета также лидировал по сумме доходов — 2,8 млрд гривен.

Источник: ПФУ

Ранее в Верховной Раде рассказывали, что средств на финансирование пенсий и соцвыплат в Украине должно хватить на этот год. Накоплен определенный запас финансов.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.