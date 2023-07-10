Пенсії та субсидії — ПФУ розповів, чи вистачить коштів на виплати

Гроші у руках. Фото: google.com

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про доходи, отримані у січні-червні 2023 року. Також повідомив про ситуацію із фінансуванням пенсій, соцвиплат та житлових субсидій.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Доходи та витрати Пенсійного фонду

Як свідчать дані ПФУ, обсяг доходів із січня по липень становив 378,3 млрд гривень. Це на 105,6 млрд гривень більше проти показника минулого року.

Більша частка суми — це доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто сума єдиного внеску та інші платежі. Йдеться про 217,7 млрд гривень. Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних та решту запланованих виплат становили 123,8 млрд гривень.

Обсяг грошей держбюджету на покриття виплати пільг та житлових субсидій становив 23,1 млрд гривень. На загальнообов'язкове соціальне страхування надійшло 13,7 млрд гривень.

Джерело: ПФУ

Розмір надходження єдиного внеску на пенсійне страхування — 201 млрд грн. Сума на 12,6 млрд гривень перевищує план. Найбільше отримали у червні — 38 млрд гривень.

Джерело: ПФУ

Розмір надходжень єдиного внеску на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання становив 13,7 млрд гривень. За цією статтею план не виконали на 200 млн грн. Перший місяць літа також лідирував за сумою доходів — 2,8 млрд гривень.

Джерело: ПФУ

Раніше у Верховній Раді розповідали, що коштів на фінансування пенсій та соцвиплат в Україні має вистачити на цей рік. Накопичено певний запас фінансів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.