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Помощь ко Дню Независимости будут выплачивать до ноября: кто получит 3 тыс. грн

24 августа 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ко Дню Независимости - кто получит 3 тыс. грн
Пачка купюр в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство планирует выплатить гражданам пособие ко Дню Независимости до ноября 2023 года. Речь идет о дополнительных суммах в размере от 450 до 3,1 тыс. грн.

Об этом рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Винницкой области.

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Выплаты ко Дню Независимости

В управлении фонда отметили, что, в частности, украинским защитникам среди ветеранов начислят средства вместе с августовской пенсией.

Выплаты денег ветеранам войны, которые находятся на службе в силовых органах и не являются пенсионерами, будут произведены по месту прохождения службы. Для этого силовые структуры будут специально подавать соответствующие заявления в органы Пенсионного фонда.

Тем ветеранам, которые не являются пенсионерами и не находятся на военной службе в силовых органах, однако имеют право на денежную помощь, следует лично обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда с соответствующими заявлениями, предоставив при этом:

  • документы, удостоверяющие личность;
  • документы, подтверждающие статус, предоставляющий право на соответствующую помощь;
  • реквизиты банковских счетов для зачисления денежных средств.

"В Пенсионный фонд должны обратиться и лица, которые не получат средства до 1 октября, но приобрели статус, дающий право на помощь, до 24 августа этого года. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр ПФУ до ноября", — добавили в управлении фонда

Ко Дню Независимости единовременные доплаты до 3,1 тыс. гривен выплатят:

  • ветеранам войны;
  • инвалидам войны;
  • жертвам нацистских репрессий;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства и другим.

Больше о выплатах

Напомним, в Пенсионном фонде назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

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