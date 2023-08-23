Доплати до Дня Незалежності-2023 — кому в Києві пощастить отримати кошти

Українці святкують День Незалежності. Фото: google.com

До Дня Незалежності, 24 серпня, в Києві багато категорій громадян отримають одноразову грошову допомогу. Загалом столична міська влада має намір виплатити 130 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні мерії Києва.

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Там зазначили, що на одноразову допомогу до 24 серпня можуть розраховувати соціально незахищені жителі столиці в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

"Київ дбає про соціально вразливі та незахищені категорії жителів міста", — наголосив мер Києва Віталій Кличко.

У планах — надати матеріальну допомогу 280 тис. жителів міста. Розміри виплат будуть різнитися і становитимуть від 400 до 950 гривень. Допомогу нараховуватимуть також внутрішнім переселенцям, які через війну переїхали до столиці. Серед таких категорій громадян:

особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп;

люди, які отримують фіндопомогу на дітей із тяжкими захворюваннями;

діти-сироти;

Праведники Бабиного Яру;

репресовані, яких реабілітували;

представники народного ополчення, які обороняли столицю із липня до вересня 1941 року;

батьки та матері загиблих у мирний час військових строкової служби;

непрацюючі пенсіонери, якщо пенсія не перевищує 2,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Доплати пенсіонерам до 24 серпня

Попри те, що до кінця поточного року пенсійні виплати для українських громадян більше не підвищуватиметься, дехто все ж зможе отримати більше. Очікується, що до Дня Незалежності одноразові доплати від 450 до 3,1 тис. гривень виплатять:

ветеранам війни;

інвалідам війни;

жертвам нацистських репресій;

постраждалим учасникам Революції Гідності та іншим.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.