Доплаты ко Дню Независимости-2023 — кому в Киеве посчастливится получить средства

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: google.com

Ко Дню Независимости, 24 августа, в Киеве много категорий граждан получат единовременную денежную помощь. В общей сложности столичные городские власти намерены выплатить 130 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении мэрии Киева.

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Там отметили, что на единовременную помощь до 24 августа могут рассчитывать социально незащищенные жители столицы в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"Киев заботится о социально уязвимых и незащищенных категориях жителей города", — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В планах — оказать материальную помощь 280 тыс. жителей города. Размеры выплат будут отличаться и составят от 400 до 950 гривен. Помощь будут начислять также внутренним переселенцам, которые из-за войны переехали в столицу. Среди таких категорий граждан:

лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

люди, получающие финпомощь на детей с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты;

Праведники Бабьего Яра;

репрессированные, реабилитированные;

представители народного ополчения, оборонявшие столицу с июля по сентябрь 1941 года;

родители и матери погибших в мирное время военных срочной службы;

неработающие пенсионеры, если пенсия не превышает 2,5 прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Доплаты пенсионерам до 24 августа

Несмотря на то, что до конца текущего года пенсионные выплаты для украинских граждан больше не будут повышаться, некоторые все же смогут получить больше. Ожидается, что ко Дню Независимости единовременные доплаты от 450 до 3,1 тыс. гривен выплатят:

ветеранам войны;

инвалидам войны;

жертвам нацистских репрессий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства и другим.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить повторное заключение от медико-социальных экспертных комиссий.