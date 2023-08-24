Допомога до Дня Незалежності — хто отримає 3 тис. грн

Пачка купюр у руках. Фото: google.com

Держава планує виплатити громадянам допомогу до Дня Незалежності до листопада 2023 року. Йдеться про додаткові суми у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн.

Про це розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду Вінницької області.

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Виплати до Дня Незалежності

В управлінні фонду зазначили, що, зокрема, українським захисникам з-поміж ветеранів нарахують кошти разом із серпневою пенсією.

Виплати грошей ветеранам війни, які перебувають на службі в силових органах і не є пенсіонерами, будуть здійснені за місцем проходження служби. Для цього силові структури спеціально подаватимуть відповідні заяви в органи Пенсійного фонду.

Тим ветеранам, які не є пенсіонерами й не перебувають на військовій службі в силових органах, проте мають право на грошову допомогу, потрібно особисто звернутися у сервісні центри Пенсійного фонду з відповідними заявами, надавши при цьому:

документи, що посвідчують особу;

документи, що підтверджують статус, який надає право на відповідну допомогу;

реквізити банківських рахунків для зарахування грошових коштів.

"До Пенсійного фонду мають звернутися й особи, які не отримають кошти до 1 жовтня, але набули статусу, що дає право на допомогу, до 24 серпня цього року. У такому разі потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ до листопада", — додали в управлінні фонду.

До Дня Незалежності одноразові доплати до 3,1 тис. гривень виплатять:

ветеранам війни;

інвалідам війни;

жертвам нацистських репресій;

постраждалим учасникам Революції Гідності та іншим.

Більше про виплати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.