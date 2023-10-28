Выплаты беженцам в ЕС — какие суммы предоставляют разные страны

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Помощь для украинских беженцев в разных точках Европы существенно отличается. Некоторые страны, предоставившие украинцам временное убежище, выплачивают до 55 тыс. гривен ежемесячно (в эквиваленте).

Об этом сообщает EnableMe.

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Так, каждая страна индивидуально устанавливает размер финансовой помощи для беженцев из Украины.

Германия

В Германия украинцы могут рассчитывать на следующие выплаты:

одиноким взрослым и родителям-одиночкам выплачивают 502 евро;

совершеннолетним гражданам — 451 евро;

детям до 5 лет — 318 евро;

детям 6 — 13 лет — 348 евро;

детям 14 — 17 лет — 420 евро.

Общая помощь для семьи из четырех человек может составлять от 1538 евро до 1742 евро в месяц. В 2024 году выплаты возрастут на 12%.

Швейцария

Швейцария выплачивает по 1655 евро на человека. Однако вместо прямого предоставления суммы ее перечисляют в кантон, где беженец получил убежище. Деньги используются на покрытие всех расходов, связанных с проживанием и питанием граждан. Дополнительные суммы выплачивают на расходы, не покрываемые правительством кантона — около 350-500 франков. Выплачивают деньги на возвращение домой — около 527 евро на взрослого и 264 евро на ребенка.

Норвегия

Норвегия дает 650 евро на взрослого, на детей от 250 до 350 евро. Беженцам предоставляют около 1,4 тыс. евро, когда принимают участие в программах интеграции. Выплачивают 1,5 тыс. евро на возвращение домой.

Ирландия

Ирландия предоставляет 800 евро и бесплатное жилье. В частности, людям от 18 лет выплачивают 206 евро в неделю, за опеку над ребенком до 12 лет — 40 евро еженедельно, за опеку над взрослым — 138 евро в неделю. Размер пособия на детей до 16 лет — 140 евро в месяц.

Великобритания

Великобритания выплачивает от 300 евро на человека. Помощь состоит из единовременной выплаты в размере 230 евро и ежемесячных выплат, что зависит от состава семьи: взрослым до 25 лет — 304 евро; лицо от 25 лет — 384 евро; детям — около 332 евро.

Франция

Франция предоставляет украинским беженцам 6,8 евро в сутки на одного человека. То есть за месяц — 204 евро. В зависимости от состава семьи суммы следующие: два человека — 10,2 евро в сутки, трое — 13,60 евро; четверо — 17 евро.

Если нет социального жилья — платят 7,4 евро, за месяц — 426 евро, матерям с детьми — 528 евро.

Чехия

Чехия предоставляет украинцам в течение полугода по прибытии 205 евро ежемесячно. После чего помощь пересматривают. Лицам до 18 лет — 136 евро, старше 18 лет — 190 евро в месяц.

Оказывают помощь в вопросе жилья.

Что еще стоит знать

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал немецкие компании активнее нанимать на работу украинцев. Он подчеркнул, что нужно воспользоваться этим огромным потенциалом.

Также мы писали, что в последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.