Виплати біженцям у ЄС — які суми надають різні країни

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Допомога для українських біженців у різних точках Європи, суттєво різниться. Деякі країни, які надали українцям тимчасовий прихисток, виплачують до 55 тис. гривень щомісяця (в еквіваленті).

Про це повідомляє EnableMe.

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Які виплати отримують біженці у ЄС

Так, кожна країна індивідуально встановлює розмір фінансової допомоги для біженців з України.

Німеччина

У Німеччині українці можуть розраховувати на такі виплати:

самотнім дорослим та батькам-одинакам виплачують 502 євро;

повнолітнім громадянам — 451 євро;

дітям віком до 5 років — 318 євро;

дітям 6 — 13 років — 348 євро;

дітям 14 —17 років — 420 євро.

Загальна допомога для родини з чотирьох осіб може сягати від 1538 євро до 1742 євро на місяць. У 2024 році виплати зростуть на 12%.

Швейцарія

Швейцарія виплачує по 1655 євро на людину. Проте замість прямого надання суми її перераховують у кантон, де біженець отримав притулок. Гроші використовують на покриття всіх витрат, пов'язаних із проживанням та харчуванням громадян. Додаткові суми виплачують на витрати, які не покриває уряд кантону — близько 350-500 франків. Виплачують гроші на повернення додому — близько 527 євро на дорослу людину та 264 євро на дитину.

Норвегія

Норвегія надає 650 євро на дорослого, на дітей від 250 до 350 євро. Біженцям надають близько 1,4 тис. євро, коли беруть учать у програмах інтеграції. Виплачують 1,5 тис. євро на повернення додому.

Ірландія

Ірландія надає 800 євро та безкоштовне житло. Зокрема, людям від 18 років виплачують 206 євро на тиждень, за опіку над дитиною до 12 років — 40 євро щотижня, за опіку над дорослим — 138 євро на тиждень. Розмір допомоги на дітей віком до 16 років — 140 євро на місяць.

Велика Британія

Британія виплачує від 300 євро на особу. Допомога складається з одноразової виплати у розмірі 230 євро та щомісячних виплат, що залежить від складу родини: дорослим до 25 років — 304 євро; особам від 25 років — 384 євро; дітям — близько 332 євро.

Франція

Франція надає українським біженцям 6,8 євро на добу на одну особу. Тобто за місяць — 204 євро. Залежно від складу сім'ї суми такі: двоє осіб — 10,2 євро на добу, троє — 13,60 євро; четверо — 17 євро.

Якщо немає соціального житла — платять 7,4 євро, за місяць — 426 євро, матерям з дітьми — 528 євро.

Чехія

Чехія надає українцям протягом пів року після прибуття — 205 євро щомісяця. Після чого допомогу переглядають. Особам до 18 років — 136 євро, старше 18 років — 190 євро на місяць.

Надають допомогу у питанні житла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німецькі компанії активніше наймати на роботу українців. Він наголосив, що потрібно скористатися цим величезним потенціалом.

Також ми писали, що за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.