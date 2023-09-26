Помощь в 41 тыс. грн при усыновлении ребенка — как оформить выплаты

Помощь при усыновлении ребенка: как получить 41 тыс. грн
В Министерстве реинтеграции рассказали о том, что государство выплачивает материальную помощь украинцам, усыновившим ребенка. Сумма финподдержки составляет 41 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Помощь при усыновлении ребенка
Как отмечают в Министерстве, соответствующее право на помощь имеют украинцы, постоянно проживающие в стране и усыновившие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.
Чтобы оформить помощь онлайн, нужно:
- пройти регистрацию и авторизацию на портале госуслуг Дія;
- выбрать в меню услуг пункт "Помощь при усыновлении ребенка";
- внести необходимую информацию;
- проверить заявление и подписать его электронной подписью или с помощью "Дія. Подпись".
Гражданин получит ответ о результате рассмотрения заявления в сообщении в электронном кабинете пользователя на портале "Дія" или на указанный при регистрации электронный ящик.
Чтобы получить помощь оффлайн, необходимо:
- обратиться в местный орган социальной защиты населения или к другим уполномоченным лицам;
- подать заявление усыновителя;
- предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органом ЗАГС после внесения изменений в актовую запись на основании решения суда об усыновлении;
- предоставить копию решения суда об усыновлении.
Ответ на решение о назначении помощи будет направлен на электронную почту заявителя.
Как будет происходить финансирование
Как отмечают в Министерстве реинтеграции, сумма пособия составляет 41,28 тыс. гривен. Из них единовременно выплачивается в начале 10,32 тыс. гривен.
В дальнейшем выплаты производятся равными частями ежемесячно. Так, помощь будет поступать в течение 36 месяцев в размере 860 гривен.
"Обратите внимание. Подать заявление можно не позднее 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка", — подчеркнули в ведомстве.
Больше о помощи
Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.
Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.