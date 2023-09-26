Помощь в 41 тыс. грн при усыновлении ребенка — как оформить выплаты

Женщина с ребенком. Фото: google.com

В Министерстве реинтеграции рассказали о том, что государство выплачивает материальную помощь украинцам, усыновившим ребенка. Сумма финподдержки составляет 41 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Помощь при усыновлении ребенка

Как отмечают в Министерстве, соответствующее право на помощь имеют украинцы, постоянно проживающие в стране и усыновившие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.

Чтобы оформить помощь онлайн, нужно:

пройти регистрацию и авторизацию на портале госуслуг Дія;

выбрать в меню услуг пункт "Помощь при усыновлении ребенка";

внести необходимую информацию;

проверить заявление и подписать его электронной подписью или с помощью "Дія. Подпись".

Гражданин получит ответ о результате рассмотрения заявления в сообщении в электронном кабинете пользователя на портале "Дія" или на указанный при регистрации электронный ящик.

Чтобы получить помощь оффлайн, необходимо:

обратиться в местный орган социальной защиты населения или к другим уполномоченным лицам;

подать заявление усыновителя;

предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органом ЗАГС после внесения изменений в актовую запись на основании решения суда об усыновлении;

предоставить копию решения суда об усыновлении.

Ответ на решение о назначении помощи будет направлен на электронную почту заявителя.

Как будет происходить финансирование

Как отмечают в Министерстве реинтеграции, сумма пособия составляет 41,28 тыс. гривен. Из них единовременно выплачивается в начале 10,32 тыс. гривен.

В дальнейшем выплаты производятся равными частями ежемесячно. Так, помощь будет поступать в течение 36 месяцев в размере 860 гривен.

"Обратите внимание. Подать заявление можно не позднее 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка", — подчеркнули в ведомстве.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.