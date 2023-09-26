Допомога у 41 тис. грн при усиновленні дитини — як оформити виплати

Допомога при усиновленні дитини: як отримати 41 тис. грн
У Міністерстві реінтеграції розповіли про те, що держава виплачує матеріальну допомогу українцям, які усиновили дитину. Сума фінпідтримки становить 41 тис. грн.
Про це інформує пресслужба відомства.
Допомога під час усиновлення дитини
Як зазначають у Міністерстві, відповідне право на допомогу мають українці, які постійно проживають у країні й усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.
Щоб оформити допомогу онлайн, потрібно:
- пройти реєстрацію та авторизацію на порталі держпослуг Дія;
- обрати у меню послуг пункт "Допомога при усиновленні дитини";
- внести необхідну інформацію;
- перевірити заяву та підписати її електронним підписом або за допомогою "Дія.Підпис".
Громадянин отримає відповідь щодо результату розгляду заяви у повідомленні в електронному кабінеті користувача на порталі "Дія" чи на вказану під час реєстрації електронну скриньку.
Щоб отримати допомогу офлайн, необхідно:
- звернутися у місцевий орган соціального захисту населення чи до інших уповноважених осіб;
- подати заяву усиновлювача;
- надати копію свідоцтва про народження дитини, виданого органом РАЦС після внесення змін в актовий запис на підставі рішення суду про усиновлення;
- подати копію рішення суду про усиновлення.
Відповідь щодо рішення про призначення допомоги надішлють на електронну пошту заявника.
Як відбуватиметься фінансування
Як зазначають у Міністерстві реінтеграції, сума допомоги становить 41,28 тис. гривень. З них одноразово виплачують на початку 10,32 тис. гривень.
Надалі виплати відбуваються рівними частинами щомісяця. Так, допомога надходитиме упродовж 36 місяців у розмірі 860 гривень.
"Зверніть увагу. Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини", — наголосили у відомстві.
Більше про допомогу
Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.
Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безкоштовні продуктові набори.