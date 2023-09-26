Допомога у 41 тис. грн при усиновленні дитини — як оформити виплати

Жінка з дитиною. Фото: google.com

У Міністерстві реінтеграції розповіли про те, що держава виплачує матеріальну допомогу українцям, які усиновили дитину. Сума фінпідтримки становить 41 тис. грн.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Допомога під час усиновлення дитини

Як зазначають у Міністерстві, відповідне право на допомогу мають українці, які постійно проживають у країні й усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

Щоб оформити допомогу онлайн, потрібно:

пройти реєстрацію та авторизацію на порталі держпослуг Дія;

обрати у меню послуг пункт "Допомога при усиновленні дитини";

внести необхідну інформацію;

перевірити заяву та підписати її електронним підписом або за допомогою "Дія.Підпис".

Громадянин отримає відповідь щодо результату розгляду заяви у повідомленні в електронному кабінеті користувача на порталі "Дія" чи на вказану під час реєстрації електронну скриньку.

Щоб отримати допомогу офлайн, необхідно:

звернутися у місцевий орган соціального захисту населення чи до інших уповноважених осіб;

подати заяву усиновлювача;

надати копію свідоцтва про народження дитини, виданого органом РАЦС після внесення змін в актовий запис на підставі рішення суду про усиновлення;

подати копію рішення суду про усиновлення.

Відповідь щодо рішення про призначення допомоги надішлють на електронну пошту заявника.

Як відбуватиметься фінансування

Як зазначають у Міністерстві реінтеграції, сума допомоги становить 41,28 тис. гривень. З них одноразово виплачують на початку 10,32 тис. гривень.

Надалі виплати відбуваються рівними частинами щомісяця. Так, допомога надходитиме упродовж 36 місяців у розмірі 860 гривень.

"Зверніть увагу. Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини", — наголосили у відомстві.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безкоштовні продуктові набори.