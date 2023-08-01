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Помощь переселенцам до 3 тыс. грн: деньги будут выплачивать по-новому

1 августа 2023 12:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ВПЛ до 3 тыс. грн — деньги будут выплачивать по-новому
Переселенцы садятся на поезд. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 августа текущего года изменяются правила выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь соответствующая помощь будет предоставляться исключительно на полгода с возможностью пролонгирования.

Это предусмотрено решением правительства, которое вступило в силу.

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Согласно изменениям, помощь начнут назначать семьям на шесть месяцев в случае наличия:

  • детей с инвалидностью;
  • лиц, осуществляющих уход за гражданином с инвалидностью;
  • лиц пожилого возраста;
  • троих и более несовершеннолетних и малолетних детей, не имеющих сопровождения законного представителя;
  • общий доход на одного члена семьи меньше четырех прожиточных минимумов.

Кому из переселенцев отменят выплаты

При этом для всех переселенцев автоматически продлят выплаты до конца января 2024 года, за исключением граждан, которые:

  • выехали за пределы страны на более чем 30 календарных дней подряд без веских причин, подтверждаемых документально (служебная командировка, стажировка, лечение, реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);
  • вернулись на свои прежние места жительства;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы, осужденные по обвинению в "коллаборационизме".

Также с 1 сентября помощь не будет продлена для сравнительно состоятельных лиц, которые смогли приобрести:

  • новый автомобиль, которому не более пяти лет (не касается волонтеров);
  • земельный участок и недвижимость (кроме жилья за счет госбюджета) более чем на 100 тыс. грн;
  • открыли депозит в банке на более 100 тыс. грн;
  • купили иностранную валюту и банковские металлы на более чем 100 тыс. грн;
  • есть жилье, расположенное на безопасных территориях, площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Будут проверять получателей через основные Государственные реестры. Граждане могут оспорить решение о прекращении выплат.

Следует отметить, что правительство в последний момент отменило планы относительно механизма назначения с 1 августа выплат. Так, за оформлением помощи на проживание должен был обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.

Как говорится в постановлении правительства, помощь будет назначаться на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась за назначением выплат, и будет предоставляться ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) с 1 ноября в таком размере:

  • лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. гривен;
  • другие лица — 2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах во время трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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