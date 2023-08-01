Допомога ВПО до 3 тис. грн — гроші виплачуватимуть по-новому

Переселенці сідають на потяг. Фото: google.com

З 1 серпня поточного року змінюються правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер відповідна допомога надаватиметься виключно на пів року з можливістю пролонгування.

Це передбачено рішенням уряду, яке набуло чинності.

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Головні зміни у виплатах для ВПО

Згідно зі змінами, допомогу почнуть призначати родинам на шість місяців у разі наявності:

дітей з інвалідністю;

осіб, котрі здійснюють догляд за громадянином з інвалідністю;

осіб літнього віку;

трьох і більше неповнолітніх дітей та малолітніх дітей, які не мають супроводу законного представника;

загальний дохід на одного члена родини менший за чотири прожиткові мінімуми.

Кому з переселенців скасують виплати

При цьому для всіх переселенців автоматично продовжать виплати до кінця січня 2024 року, за винятком громадян, які:

виїхали за межі країни на більш ніж 30 календарних днів поспіль без вагомих причин, що підтверджуються документально (службове відрядження, стажування, лікування, реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини);

повернулися на свої колишні місця проживання;

відбувають покарання у місцях позбавлення волі, засуджені за звинуваченням у "колабораціонізмі".

Також із 1 вересня допомогу не продовжать для порівняно заможних осіб, які змогли придбати:

нове авто, якому не більше п'яти років (не стосується волонтерів);

земельну ділянку та нерухомість (крім житла за рахунок держбюджету) на понад 100 тис. грн;

відкрили депозит у банку на понад 100 тис. грн;

купили іноземну валюту та банківські метали на більші ніж 100 тис. грн;

є житло, розташоване на безпечних територіях, площею більш ніж 13,65 кв. м на одного члена родини.

Перевірятимуть отримувачів через основні Державні реєстри. Громадяни можуть оскаржити рішення про припинення виплат.

Варто зауважити, що уряд в останній момент скасував плани щодо механізму призначення з 1 серпня виплат. Так, за оформленням допомоги на проживання мала звертатись одна особа від всієї родини, а не кожен член сімʼї окремо.

Як йдеться у постанові уряду, допомога призначатиметься на шість місяців на родину, яка вперше звернулася за призначенням виплат, та надаватиметься щомісяця одному з членів родини (уповноваженій особі) з 1 листопада у такому розмірі:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. гривень;

інші особи — 2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.