Соцвиплати суттєво скоротять — як не втратити допомогу з 1 серпня

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

В Україні з 1 серпня 2023 року почне діяти новий порядок надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У зв'язку з цим значна кількість громадян перестане отримувати державну допомогу.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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Часткове згортання програми допомоги ВПО

У Мінсоцполітики видали спеціальне роз’яснення про майбутні зміни у правилах виплат ВПО. Зміни запрацюють у кілька етапів: із 1 серпня та з 1 вересня. Серпневі зміни будуть пов’язані із перевірками майнового стану переселенців, а вересневі — з тими, хто виїхав за кордон.

Виплат позбавлять ВПО у разі:

перебування за кордоном більш ніж 45 днів без поважних причин;

здійснення покупки транспорту чи нерухомості на понад 100 тис. гривень;

сума депозиту в банку перевищує 100 тисяч гривень;

придбання валюти на понад 100 тисяч гривень;

перебування у місцях позбавлення волі;

житло розташоване в області, де вже не ведуться активні бойові дії і немає окупації.

Виплати не скасовуватимуть на основі поважних причин:

у разі службового відрядження чи стажування;

лікування та реабілітації;

у разі догляду за хворою дитиною та з інших причин, пов’язаних з оздоровленням;

у випадку виїзду за кордон через смерть рідних;

у разі догляду за кордоном за важкохворими рідними;

через юридичні моменти, які не дозволили повернутись в Україну.

Всі поважні причини мають бути підкріплені документами.

Як здійснюватиметься перевірка

Перевірятимуть українців, які перебувають за кордоном, залучивши Державну прикордонну службу та Міністерство фінансів. Інформацію братимуть із державних реєстрів.

Відтак, громадяни, які не бажають втратити допомогу за кордоном попри відсутність в країні, муситимуть пояснити причини та документально їх підтвердити.

Раніше в уряді заявили, що розглядають переформатування надання державної допомоги на проживання внутрішнім переселенцям. Її зроблять більш адресною.

Причиною часткового згортання програми допомоги для переселенців є дефіцит коштів, передбачених бюджетом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про ситуацію із виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Днями повідомлялося, що гроші переселенцям знову затримують.

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.