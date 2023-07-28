Соцвыплаты существенно сократят – как не потерять пособие с 1 августа

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В Украине с 1 августа 2023 года начнет действовать новый порядок предоставления денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В связи с этим значительное количество граждан перестанет получать государственную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Читайте также:

Частичное сворачивание программы помощи ВПЛ

В Минсоцполитики издали специальное разъяснение о грядущих изменениях в правилах выплат ВПЛ. Изменения заработают в несколько этапов: с 1 августа и с 1 сентября. Августовские изменения будут связаны с проверками имущественного положения переселенцев, а сентябрьские — с выехавшими за границу.

Выплат лишат ВПЛ в случае:

пребывания за границей более 45 дней без уважительных причин;

осуществления покупки транспорта или недвижимости более чем на 100 тыс. гривен;

сумма депозита в банке превышает 100 тысяч гривен;

приобретения валюты более чем на 100 тысяч гривен;

нахождения в местах лишения свободы;

жилье расположено в области, где уже не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.

Выплаты не будут отменены на основе уважительных причин:

в случае служебной командировки или стажировки;

лечения и реабилитации;

в случае ухода за больным ребенком и по другим причинам, связанным с оздоровлением;

в случае выезда за границу из-за смерти родных,

в случае ухода за границей за тяжелобольным родным;

из-за юридических моментов, которые не позволили вернуться в Украину.

Все уважительные причины должны быть подкреплены документами.

Как будет осуществляться проверка

Будут проверять украинцев, которые находятся за границей, привлекая Государственную пограничную службу и Министерство финансов. Информацию будут брать из государственных реестров.

Следовательно, граждане, которые не желают потерять помощь за границей, несмотря на отсутствие в стране, должны объяснить причины и документально их подтвердить.

Ранее в правительстве заявили, что рассматривают переформатирование предоставления государственной помощи на жительство внутренним переселенцам. Ее сделают более адресной.

Причиной частичного сворачивания программы помощи переселенцам является дефицит средств, предусмотренных бюджетом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о ситуации с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) . На днях сообщалось, что деньги переселенцам снова задерживают.

Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.