Помощь от Эстонии — как и кто может оформить выплаты

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Размер выплат — 3,6 тыс. грн на одного человека.

Новини.LIVE публикуют все, что известно о помощи от Эстонии.

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Кто может получить помощь от Эстонии

Как говорится на сайте организации, помощь выплачивают гражданам, проживающим в одной из шести прифронтовых областей в течение трех месяцев. А именно:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Еще украинцы должны соответствовать социально-экономическим критериям, а также критериям уязвимости. Важно, чтобы человек еще не получал аналогичную помощь от другого агентства или организации.

При этом решение о предоставлении помощи в организации будут принимать на основании информации, предоставленной человеком в телефонном режиме или в сообщении онлайн.

Как оформить помощь от Эстонии

Те граждане, которые находятся на контролируемых территориях, должны звонить по будням с 09:00 до 12:00 по номеру телефона:

067 105 28 03.

Там во время звонка нужно будет нажать кнопку, соответствующую области, где человек проживает:

1 — для Харьковской и Донецкой;

2 — для Запорожской и Луганской;

3 — для Херсонской и Николаевской.

Также можно подать заявку на сайте организации. Ответ отправят на электронную почту.

Больше о помощи

Напомним, с апреля прошлого года в рамках проекта "Прихисток" украинцам выплатили более 2,2 млрд грн компенсаций. Речь идет о людях, которые предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам бесплатно.

Добавим, что в Украине в 2024 году ожидается повышение размера различных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.