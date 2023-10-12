Помощь от Эстонии — как и кто может оформить выплаты

Доплаты в 3,6 тыс. грн от Эстонии: кто из украинцев имеет право на помощь
Украинцы могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Размер выплат — 3,6 тыс. грн на одного человека.
Новини.LIVE публикуют все, что известно о помощи от Эстонии.
Кто может получить помощь от Эстонии
Как говорится на сайте организации, помощь выплачивают гражданам, проживающим в одной из шести прифронтовых областей в течение трех месяцев. А именно:
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Николаевская.
Еще украинцы должны соответствовать социально-экономическим критериям, а также критериям уязвимости. Важно, чтобы человек еще не получал аналогичную помощь от другого агентства или организации.
При этом решение о предоставлении помощи в организации будут принимать на основании информации, предоставленной человеком в телефонном режиме или в сообщении онлайн.
Как оформить помощь от Эстонии
Те граждане, которые находятся на контролируемых территориях, должны звонить по будням с 09:00 до 12:00 по номеру телефона:
- 067 105 28 03.
Там во время звонка нужно будет нажать кнопку, соответствующую области, где человек проживает:
- 1 — для Харьковской и Донецкой;
- 2 — для Запорожской и Луганской;
- 3 — для Херсонской и Николаевской.
Также можно подать заявку на сайте организации. Ответ отправят на электронную почту.
Больше о помощи
Напомним, с апреля прошлого года в рамках проекта "Прихисток" украинцам выплатили более 2,2 млрд грн компенсаций. Речь идет о людях, которые предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам бесплатно.
Добавим, что в Украине в 2024 году ожидается повышение размера различных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.