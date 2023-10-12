Допомога від Естонії — як і хто може оформити виплати

Доплати у 3,6 тис. грн від Естонії: хто з українців має право на допомогу
Українці можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Розмір виплат — 3,6 тис. грн на одну людину.
Новини.LIVE публікують все, що відомо про допомогу від Естонії.
Хто може отримати допомогу від Естонії
Як йдеться на сайті організації, допомогу виплачують громадянам, які проживають на одній із шести прифронтових областей упродовж трьох місяців. А саме:
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Миколаївська.
Ще українці мають відповідати соціально-економічним критеріям, а також критеріям вразливості. Важливо, щоб людина ще не отримувала аналогічну допомогу від іншого агентства чи організації.
При цьому рішення про надання допомоги в організації ухвалюватимуть на підставі інформації, яку надасть людина у телефонному режимі чи в повідомленні онлайн.
Як оформити допомогу від Естонії
Ті громадяни, які перебувають на контрольованих територіях, повинні телефонувати у будні з 09:00 до 12:00 за номером телефону:
- 067 105 28 03.
Там під час дзвінка потрібно буде натиснути кнопку, яка відповідатиме області, де людина проживає:
- 1 — для Харківської та Донецької;
- 2 — для Запорізької та Луганської;
- 3 — для Херсонської та Миколаївської.
Також можна подати запит на сайті організації. Відповідь надішлють на електронну пошту.
Більше про допомогу
Нагадаємо, з квітня минулого року в рамках проєкту "Прихисток" українцям виплатили понад 2,2 млрд грн компенсацій. Йдеться про людей, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовно.
Додамо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розміру різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.