Допомога від Естонії — як і хто може оформити виплати

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Розмір виплат — 3,6 тис. грн на одну людину.

Новини.LIVE публікують все, що відомо про допомогу від Естонії.

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Хто може отримати допомогу від Естонії

Як йдеться на сайті організації, допомогу виплачують громадянам, які проживають на одній із шести прифронтових областей упродовж трьох місяців. А саме:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

Ще українці мають відповідати соціально-економічним критеріям, а також критеріям вразливості. Важливо, щоб людина ще не отримувала аналогічну допомогу від іншого агентства чи організації.

При цьому рішення про надання допомоги в організації ухвалюватимуть на підставі інформації, яку надасть людина у телефонному режимі чи в повідомленні онлайн.

Як оформити допомогу від Естонії

Ті громадяни, які перебувають на контрольованих територіях, повинні телефонувати у будні з 09:00 до 12:00 за номером телефону:

067 105 28 03.

Там під час дзвінка потрібно буде натиснути кнопку, яка відповідатиме області, де людина проживає:

1 — для Харківської та Донецької;

2 — для Запорізької та Луганської;

3 — для Херсонської та Миколаївської.

Також можна подати запит на сайті організації. Відповідь надішлють на електронну пошту.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з квітня минулого року в рамках проєкту "Прихисток" українцям виплатили понад 2,2 млрд грн компенсацій. Йдеться про людей, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовно.

Додамо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розміру різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.