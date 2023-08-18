Пенсии в Украине — какие надбавки могут получать пенсионеры

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине размер минимальной пенсии составляет всего 3 тысячи гривен. При этом при определенных случаях конечная сумма может быть больше, ведь существует целая схема доплат.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Для того, чтобы претендовать на разные типы надбавок, необходимо отвечать ряду требованиям.

Дополнительный стаж

Как отмечают в Пенсионном фонде, размер доплаты за дополнительный стаж не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Сейчас прожиточный минимум для утративших трудоспособность граждан составляет 2093 грн. Поэтому размер доплаты — всего 20,93 грн.

Эту сумму добавляют за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть если у человека сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще плюс пять лет, то размер доплаты составит 104,6 грн.

Возрастные надбавки

Пенсионерам от 70 лет по закону полагаются доплаты в 300 грн надбавки, от 75 до 80 лет — 456 грн, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 грн. Доплаты производятся ежемесячно с момента наступления определенного возраста.

Доплаты за детей

В случае, если пенсионер содержит детей в возрасте до 18 лет, то имеет право на доплату в 150 грн за одного ребенка. Надбавку дают тем, кто получает пенсию по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Для такой надбавки необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии, документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст ребенка, подтверждающие пребывание его на содержании.

Донорство

Существует прибавка за "донорство". Размер ее составляет 10% от прожиточного минимума, в 2023 году это — 258 грн. Однако на надбавку за донорство имеют право те, у кого есть статус "Почетного донора".

Для этого необходимо сдать 40 раз максимальную дозу или 60 раз максимальную дозу плазмы крови.

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Напомним, в Украине некоторые пенсионеры ежемесячно начнут получать дополнительно по 4,2 тысячи гривен. Доплаты предусмотрены обновленным законодательством, которое вступило в силу 1 июля 2023 года.

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