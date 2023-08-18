Пенсії в Україні — які надбавки можуть отримувати пенсіонери

Людина пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні розмір мінімальної пенсії становить лише 3 тис. гривень. При цьому за певних випадків кінцева сума може бути більшою, адже існує ціла схема доплат.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Надбавки до пенсії до 600 тис. грн

Для того, щоб претендувати на різні типи надбавок, необхідно відповідати низці вимог.

Додатковий стаж

Як зазначають у Пенсійному фонді, розмір доплати за додатковий стаж не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Зараз прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність становить 2093 грн. Тому, розмір доплати — лише 20,93 грн.

Цю суму додають за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у людини понад обов'язкову норму страхового стажу є ще плюс п'ять років, то розмір доплати становитиме 104,6 грн.

Вікові надбавки

Пенсіонерам від 70 років належать за законом доплати у 300 грн надбавки, від 75 до 80 років - 456 грн, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 грн. Доплати здійснюються щомісяця з моменту настання певного віку.

Доплати за дітей

У разі, якщо пенсіонер утримує дітей віком до 18 років, то має право на доплату у 150 грн за одну дитину. Надбавку дають тим, хто отримує пенсію за віком, за інвалідністю та за вислугу років.

Для такої надбавки необхідно подати заяву у відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії, документи, які засвідчують особу, родинні стосунки та вік дитини, що підтверджують перебування її на утриманні.

Донорство

Існує надбавка за "донорство". Розмір її становить 10% від прожиткового мінімуму, у 2023 році це — 258 грн. Проте на надбавку за донорство мають право ті, у кого є статус "Почесного донора".

Для цього необхідно здати 40 разів максимальну дозу крові або 60 разів максимальну дозу плазми крові.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери щомісячно почнуть отримувати додатково по 4,2 тисячі гривень. Доплати передбачені оновленим законодавством, яке набуло чинності з 1 липня 2023 року.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.