Доллару грозит подорожание — прогноз на ближайшие дни

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на конец июля 2023 года на украинском наличном рынке наблюдается стабильность. Однако есть веские факторы, способные изменить курс американской валюты.

Об этом говорится в прогнозе руководителя аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрея Шевчишина.

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Что будет с курсом доллара

По словам финансового аналитика, курс доллара на текущей неделе может измениться. Причиной этого может стать решение Центробанка по учетной ставке. Речь идет о процентах годовых, под которые регулятор ссужает гривну коммерческим финучреждениям.

Сейчас учетная ставка составляет 25%, однако среди экспертов господствует мнение, что ее могут снизить на 3-5%. В связи с этим возможны колебания на рынке в сторону повышения курса.

"Непосредственно это не влияет на курс наличной гривны, и ожидание снижения может вызвать на неделе заметные колебания курса, ведь чем ниже учетная ставка, тем дешевле гривна и, соответственно, дороже доллар", — пояснил Андрей Шевчишин.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, во вторник, 25 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился на несколько копеек — до 36,22 грн (покупка) и 37,30 (продажа).

Наличный курс также прибавил незначительно: 37,72 (покупка) и 37,44 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Источник: Minfin

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Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что проблемы с продлением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики в ближайшее время, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны пока обеспечена балансом прочности.