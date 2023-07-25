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Долару загрожує подорожчання: прогноз фінансистів на найближчі дні

25 липня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долару загрожує подорожчання — прогноз на найближчі дні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Станом на кінець липня 2023 року на українському готівковому ринку спостерігається стабільність. Проте є вагомі фактори, здатні змінити курс американської валюти.

По це йдеться у прогнозі керівника аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрія Шевчишина.

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Що буде з курсом долара

За словами фінансового аналітика, курс долара поточного тижня може змінитися. Причиною цього може стати рішення Центробанку щодо облікової ставки. Йдеться про відсотки річних, під які регулятор позичає гривню комерційним фінустановам.

Нині облікова ставка становить 25%, проте серед експертів панує думка, що її можуть зменшити на 3-5%. У зв'язку з цим можливі коливання на ринку у бік підвищення курсу.

"Безпосередньо це не впливає на курс готівкової гривні, та очікування зниження може викликати на тижні помітні коливання курсу, адже чим нижча облікова ставка, тим дешевша гривня і, відповідно, дорожчий долар", — пояснив Андрій Шевчишин.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 25 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився на кілька копійок — до 36,22 грн (купівля) і 37,30 (продаж).

Готівковий курс також додав незначно: 37,72 (купівля) та 37,44 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

курс валют
Джерело: Minfin

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Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки найближчим часом, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні поки що забезпечена балансом міцності.

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