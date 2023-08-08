Курс валют на 9 августа — доллар снова подскочил в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине курс доллара снова подскочил в банках и обменниках. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом говорится на сайте Kurs.

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Курс доллара на 9 августа

Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,38 гривны. В покупке — 36,90 (+0,03) грн, в продаже — 37,60 (+0,03). Евро стоит в покупке 40,67 (-0,03) грн, в продаже — 41,67 грн (-0,01).

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,72 грн;

ТАСкомбанк — 37,15 грн (+0,05) — 37,75 (+0,05) грн;

Sense банк — 36,90 грн (-0,10) — 37,60 грн (+0,10);

Укрэксимбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 36,90 грн (+0,30) — 37,60 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,35 (+0,09), 37,43 (+0,03) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,11 грн (-0,04), в продаже — 41,35 грн (-0,05).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,01 (-0,19) и 40,40 (-0,19) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что в НБУ был обнародован план проведения проверок банков и небанковских учреждений до конца 2023 года. Выездные проверки будут касаться финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства.